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09:07, 5 мая 2023Ценности

Блогерша решила скрыть второй подбородок и набила тату во всю шею

Блогерша Бруклин Элизабет решила скрыть второй подбородок посредством тату во всю шею

Кадр: @yourfriendthewitch / Tiktok

Блогерша Бруклин Элизабет с никнеймом @yourfriendthewitch решила скрыть второй подбородок посредством тату во всю шею и сняла результат на видео. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала, как выглядит, после того как набила абстрактный узор черными чернилами от начала линии подбородка до нижней части шеи. Так, юзерша позировала с приподнятой головой, а затем опустила ее и продемонстрировала, что особенность внешности, которую она пыталась визуально скорректировать, по-прежнему видна.

«Я думала, что моя татуировка на шее скроет мой двойной подбородок. Однако она его просто украсила», — заявила инфлюэнсерша.

Ранее сообщалось, что владелица салона красоты Диарра Дюморне из Северной Каролины, США, потратила более 100 тысяч рублей на татуировку и возненавидела ее. Женщина рассказала, что красными чернилами набила рисунок дракона на предплечье. Однако ей не понравилось, как узор менялся в процессе заживления. Впоследствии американка решила сделать коррекцию, после которой изображение окончательно утратило первоначальный вид, превратившись в фиолетовые разводы.

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Алина Гостева
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