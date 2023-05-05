В Киеве сообщили о возвращении тел 80 военных

Минреинтеграции Украины сообщило о возвращении тел 80 погибших военнослужащих

На Украину вернулись тела 80 погибших военнослужащих Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции республики.

«Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций», — говорится в заявлении Минреинтеграции. Уточняется, что тела военных ВСУ передадут их семьям.

24 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев ведет с Москвой переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех». Как он утверждает, в настоящий момент стороны приближаются к выполнению этих договоренностей. К тому моменту Украине удалось обменять свыше 2200 человек, добавил он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что в ходе большого пасхального обмена пленными с Россией в республику вернулись 130 человек. Он отметил, что в список подлежащих обмену попали, в частности, сержанты и рядовые, плененные в ходе боев на ряде направлений.

