Самая опасная страна мира отменила въездные ограничения для россиян

INAC: Венесуэла отменила ограничения по COVID-19 для иностранных туристов

Венесуэла отменила оставшиеся ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, прилетающих в страну международными рейсами. Об этом пишет Observador со ссылкой на Национальный институт гражданской авиации республики (INAC).

Таким образом, начиная с четверга, 4 мая, прибывающие в самую опасную страну мира иностранцы больше не должны предъявлять сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

«Эта информация впоследствии будет передана официальным письмом для одобрения, — заявила генеральный менеджер по воздушному транспорту INAC Анира Падрон Брито. — Однако важно подчеркнуть, что вышеупомянутое положение подлежит немедленному и обязательному исполнению».

В январе портал World Population Review по результатам собственного исследования назвал Венесуэлу самой опасной страной мира.