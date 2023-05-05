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12:16, 5 мая 2023Путешествия

Самая опасная страна мира отменила въездные ограничения для россиян

INAC: Венесуэла отменила ограничения по COVID-19 для иностранных туристов

Фото: Edwin Montilva / Reuters

Венесуэла отменила оставшиеся ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, прилетающих в страну международными рейсами. Об этом пишет Observador со ссылкой на Национальный институт гражданской авиации республики (INAC).

Таким образом, начиная с четверга, 4 мая, прибывающие в самую опасную страну мира иностранцы больше не должны предъявлять сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

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«Эта информация впоследствии будет передана официальным письмом для одобрения, — заявила генеральный менеджер по воздушному транспорту INAC Анира Падрон Брито. — Однако важно подчеркнуть, что вышеупомянутое положение подлежит немедленному и обязательному исполнению».

В январе портал World Population Review по результатам собственного исследования назвал Венесуэлу самой опасной страной мира.

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Фариза Бацазова
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