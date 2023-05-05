Россиян из 11 регионов предупредили о нарушении жизнеобеспечения из-за ветра

ВНИИ ГОЧС: жизнеобеспечение 11 регионов России могут нарушить сильный ветер и осадки

В ближайшие дни работа транспорта и объектов энергетики может быть нарушена в 11 регионах России. Причиной тому послужат погодные условия — сильный ветер и осадки. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Быть готовыми к непогоде нужно жителям Сахалинской области, республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев. На территории этих регионов ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду и выпадением до 35 миллиметров осадков смешанной фазы.

«Прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Аналогичная погодная обстановка ожидается в Карелии, Краснодарском крае, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Крыму.

Ранее Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для десяти регионов Центрального федерального округа из-за заморозков. Непогода придется на выходные и праздничные дни.