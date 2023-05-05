Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 5 мая 2023Наука и техника

Обнаружен самый массивный пульсирующий белый карлик

MNRAS: объект J0049-2525 оказался самым массивным пульсирующим белым карликом

Изображение: Kilic et al, 2023

Астрономы провели фотометрические наблюдения белого карлика J004917.14-252556.81 (J0049-2525) и обнаружили, что этот объект изменяет свою яркость. Это делает звезду самым массивным пульсирующим белым карликом, известным на сегодняшний день. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

J0049-2525 находится в 325 световых годах от Земли и представляет собой белый карлик с эффективной температурой 13 тысяч кельвинов и массой 1,3 массы Солнца. Предыдущие исследования предполагали, что J0049-2525 может быть пульсирующим белым карликом типа ZZ Ceti, однако из-за отсутствия фотометрических данных в разные моменты времени подтвердить эту гипотезу было сложно.

Исследователи использовали обсерваторию Apache Point (APO) в Нью-Мексико и телескоп Gemini South в Чили. Они обнаружили около 30 вариаций на тысячные доли звездной величины в течение четырех разных ночей. Открытие делает J0049-2525 самым массивным пульсирующим белым карликом, известным на сегодняшний день, и значительно более массивным, чем предыдущие рекордсмены BPM 37093 и GD 518.

Кроме того, J0049-2525 не имеет никаких признаков слияния с другим белым карликом и не демонстрирует никаких признаков магнетизма, быстрого вращения или большой тангенциальной скорости. Его спектр соответствует спектру типичного белого карлика. J0049-2525, вероятно, образовалась в результате эволюции одиночной звезды и имеет кислородно-неоновое (ONE) ядро. Эволюционные модели предсказывают, что внутренняя часть J0049-2525 кристаллизуется.

Пульсирующий белый карлик — это белый карлик, светимость которого меняется из-за нерадиальных пульсаций гравитационных волн внутри него. Белые карлики типа ZZ Ceti являются одним из распространенных типов таких объектов и имеют водородную атмосферу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт
Женщина ударила ножом в лицо посетителя московского кафе и попала на видео
В поле в российском регионе нашли трехметровый дрон-разведчик
Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение
В ядовитом растении нашли потенциал для нового обезболивающего препарата
Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу
Автобус переехал на пешеходном переходе 27-летнею беременную россиянку
На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов
Стало известно об остановке выпуска карт UnionPay подсанкционными банками России
Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.