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19:51, 5 мая 2023Моя страна

В Калининградской области отремонтируют ведущие к знаковым местам региона дороги

В Калининградской области отремонтируют пять областных дорог, ведущих к знаковым местам

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Калининградской области в 2023 году отремонтируют пять участков дорог, ведущих к знаковым для региона местам. Об этом сообщается на сайте министерства развития инфраструктуры области.

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы пять таких участков: в частности, на трассе «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман» приведут в порядок участок от Ново-Гурьевского до Гусева, также власти займутся дорогами Зеленоградск-Приморск, Калининград-Зеленоградск и Романово-Пионерский-Сальское-Янтарный.

В пресс-службе указали, что дорожники также отремонтируют дорогу в направлении популярных у туристов городов Советск и Славск, в которых находится немало объектов исторического значения. «Дорогу Советск — Славск — Ясное — Мысовка, протяженностью 45 километров, отремонтируют полностью», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что юные натуралисты Нижнего Тагила провели субботник и очистили от мусора берег реки Тагил.

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Варвара Кошечкина
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