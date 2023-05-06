На священной горе в Бурятии расцвел сибирский абрикос

На священной горе Хараты в Бурятии расцвел сибирский абрикос

В Бурятии на горе Хараты, которая считается священной у местного населения, зацвела реликтовая роща сибирского абрикоса. Об этом сообщает «МК».

Полюбоваться цветением можно близ села Зарубино Джидинского района республики. Ежегодно это событие привлекает множество туристов, отмечает издание.

Сибирский абрикос занесен в Красную книгу Бурятии. Помимо Джидинского района, его можно встретить в заказниках Хоринского и Селенгинского районов, а также в местности Меркитская крепость.

В апреле сообщалось, что в Бурятии впервые провели орнитологический экотур на территории Боргойского заказника Джидинского района. Для туристов была открыта специальная смотровая площадка, откуда они смогли понаблюдать за перелетными птицами, прибывшими из Южной Африки, Китая и Индии.