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06:57, 6 мая 2023Забота о себе

Врач назвала симптомы аллергии на березу

«Известия»: врач Фоминых отнесла к симптомам аллергии на березу зуд и кашель

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Мария Фоминых в беседе с «Известиями» назвала симптомы аллергии на березу.

По словам Фоминых, наиболее высокое опыление березы отмечается именно на текущей неделе. К основным симптомам аллергических реакций относятся: зуд и покраснение глаз, кашель, высыпания на коже, а также зуд горла, заявила специалист.

«Такие кустарники, как ольха и лещина, пыльца которых также является аллергенной и вызывает реакцию перекрестно с пыльцой березы, уже заканчивают цветение», — подчеркнула Фоминых.

Врач напомнила, что обычно цветение становится минимальным уже к середине мая и аллергические реакции возникают уже чаще на цветение клена, ясеня, дуба, тополя.

Ранее дерматовенеролог Роман Иванов посоветовал использовать влажные салфетки для борьбы с аллергией.

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Юлия Мискевич
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