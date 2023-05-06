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19:46, 6 мая 2023Наука и техника

В России создали не имеющий аналогов на мировом рынке беспилотник

НТИ: российский беспилотник может летать до 12 часов на высоте до 8 тысяч метров

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Российские инженеры создали беспилотник, который не имеет аналогов на мировом рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Университета «Национальной технологической инициативы» (НТИ).

Согласно заявлению, дрон под названием «Бегалет-Мираж» может летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров. Кроме того, представили НТИ уточнили, что в его разработке приняла участие компания «Аэронет» — «Авиационно-космические разработки "БЕГАК"». «Мы создали работающий демонстратор аппарата с взлетным весом 75 килограммов, 20 из которых возможна полезная нагрузка, и высотой полета в 6-8 тысяч метров», — рассказал генеральный конструктор аппарата, гендиректор компании Александр Бегак.

По его словам, данное устройство предназначено для выполнения различных задач, в том числе, мониторинга лесных пожаров или газопровода. При этом он отметил, что высота полета классических беспилотников не превышает четырех тысяч метров.

В марте сообщалось, что к 2030 году в России потребуются около миллиона специалистов для разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. По оценке Минпромторга, к этому моменту 60 процентов от общего объема спроса на кадры в этой сфере составят прикладные специалисты. Так, рынку потребуется около 600 000 операторов дронов.

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Мария Винар
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