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16:16, 6 мая 2023Россия

Стало известно о службе погибшего водителя Прилепина в луганском ополчении

Погибший при взрыве машины водитель Прилепина был бойцом луганских ополченцев

Фото: withGod / Shutterstock / Fotodom

Водитель политика и писателя Захара Прилепина Александр «Злой» Шубин, погибший при взрыве машины, был бойцом луганских ополченцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе писателя.

В 2014 году Шубин, не окончив последний класс школы, ушел в ополчение. Согласно данным пресс-службы Прилепина, мужчина служил в разведке, после чего попал в известную в Луганске роту «Мангуст». Отмечается, что в 2016 году Шубин перешел в батальон Прилепина, который размещался в Донецке.

Ранее стал известен военный статус водителя Прилепина. Сообщалось, что Александр Шубин был сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии с позывным «Злой».

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. В результате писатель получил ранения обеих ног, водитель машины погиб.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Подозреваемый в подрыве машины писателя был задержан.

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Варвара Кошечкина
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