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16:08, 6 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 6 мая
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Libkos / AP

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 6 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны России

Российские военнослужащие поразили украинские подразделения на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях. На каждом из них силы противника понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

За минувшие сутки были поражены 85 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.

В районе населенного пункта Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР) российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства. Также были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, российские военные уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Новоандреевки, Сватово и села Пшеничное в ЛНР, в районах населенных пунктов Горловка и Волноваха Донецкой народной республики (ДНР), а также в районах Васильевки, Чубаревки и Орехова в Запорожской области.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9002 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4748 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10002 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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