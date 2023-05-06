Минобороны сообщило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

За минувшие сутки на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 мая, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, российским военным удалось уничтожить до 50 бойцов ВСУ, а также технику украинской стороны на направлении. В частности, были уничтожены две бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее сообщалось, что в настоящее время штурмовые отряды российских войск ведут бои в западной части Артемовска. В ходе боев были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

Также в российском оборонном ведомстве рассказали, что на краснолиманском направлении уничтожено еще около 60 украинских военных.