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14:40, 6 мая 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении до 50 бойцов ВСУ на купянском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск были поражены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 мая, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, российским военным удалось уничтожить до 50 бойцов ВСУ, а также технику украинской стороны на направлении. В частности, были уничтожены две бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее сообщалось, что в настоящее время штурмовые отряды российских войск ведут бои в западной части Артемовска. В ходе боев были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

Также в российском оборонном ведомстве рассказали, что на краснолиманском направлении уничтожено еще около 60 украинских военных.

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Варвара Кошечкина
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