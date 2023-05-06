Минобороны доложило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов

На краснолиманском направлении уничтожено еще около 60 украинских военных. Такие данные о потерях в рядах ВСУ доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии войск «Центра» было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах сел Невское и Червоная Диброва в ЛНР. В итоге уничтожено до 60 украинских военных. Помимо этого, как уточняется, разбиты одна боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее стало известно, что российские военные «Центра» нанесли огневое поражение более чем по 170 целям на краснолиманском направлении. Утверждалось, что из них свыше 150 целей поражены артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ.

4 мая отмечалось, что российские войска уничтожили до 70 украинских бойцов на этом направлении. Кроме того, там были разбиты две боевые машины пехоты, один танк, два пикапа и «Мста-Б».

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.