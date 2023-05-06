Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 6 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о боях на западе Артемовска

Представитель МО РФ: штурмовые отряды ведут бои в западной части Артемовска

Фото: РИА Новости

В настоящее время штурмовые отряды российских войск ведут бои в западной части Артемовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны (МО) России Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывали действия украинских войск на флангах. В ходе боев были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 185 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30», — заключил он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у российских войск в Артемовске категорически не хватает боеприпасов и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов. По словам Пригожина, с 1 мая «вагнеровцев» практически полностью отрезали от любых артилерийских боеприпасов.

На этом фоне ЧВК приняла решение покинуть город 10 мая. Позиции в Артемовске будут переданы подразделениям чеченского спецназа «Ахмат», подтвердил Пригожин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
СКР квалифицировал подрыв машины Прилепина как теракт
Минобороны рассказало о поражении 85 артиллерийских подразделений ВСУ
ВСУ потеряли 185 человек и 12 единиц техники на одном направлении
Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище
Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов к турнирам
Российские военные заявили о 32 сбитых беспилотниках ВСУ
Жена Павла Прилучного рассказала о своем самочувствии после родов
Минобороны сообщило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на одном направлении
Минобороны сообщило о боях на западе Артемовска
Крупнейший подрядчик Пентагона реорганизовал свой космический бизнес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.