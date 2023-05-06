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13:45, 6 мая 2023Россия

Описана обстановка в Нижнем Новгороде после покушения на Прилепина

Нижегородцы рассказали о работе ГИБДД в городе после покушения на Прилепина

Фото: Илья Московец / URA.RU / TASS

В Нижнем Новгороде активно работают службы ГИБДД, проводится усиленная работа по досмотру транспортных средств после инцидента со взрывом машины писателя и члена партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали жители города.

«В городе выставлены посты ДПС на магистралях на границе города. Проводится усиленная работа по досмотру авто со стороны города Бора», — заявил житель Нижнего Новгорода, добавив, что на место происшествия выехали представители спецслужб.

Информацию о работе ГИБДД «Ленте.ру» подтвердила также жительница Нижнего Новгорода Анна.

«На данный момент большое количество сотрудников ГИБДД передвигаются в сторону места происшествия», — сказала она.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Согласно имеющейся информации, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом личный охранник писателя погиб на месте.

Предполагается, что взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля. Как сообщили медики, писатель госпитализирован с ранением ног, он тяжело ранен. На месте работают правоохранительные органы и спасатели, на место происшествия также выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области.

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Кирилл Садовский
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