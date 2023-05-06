Жители Оренбурга рассказали о состоянии аттракционов в парке с упавшей каруселью

Оренбуржцы рассказали о плачевном состоянии аттракционов в парке, где рухнула карусель

Карусели в оренбургском парке аттракционов «Оренпарк» находились в плачевном состоянии, их ремонт был выполнен некачественно, а строительные работы продолжали проводиться и после открытия парка. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители, которые ранее посещали «Оренпарк», где 6 мая рухнул аттракцион «Цепочка» со взрослыми и детьми.

«В парке есть парочка каруселей для взрослых, остальные для школьников и совсем маленьких деток. Кроме того, было ясно, что все аттракционы б/у. Могу сказать, что парк не был подготовлен к посетителям: во время открытия параллельно велись ремонтные работы. Даже сейчас на видео с места происшествия видны ограждения и трубы будущего колеса обозрения. На этой "Цепочке" я каталась. Сейчас просто в шоке», — отметила Екатерина М, посетившая парк в первый день его работы 1 мая.

Девушка также рассказала, что во время прогулки по парку у нее возникли вопросы к качеству аттракционов, так как сотрудники приняли решение закрыть один из них в момент, когда она стояла в очереди на его посещение.

«Я стояла в очереди на карусель "Паук". Очередь была длинная, мы успели три раза посмотреть на то, как катаются другие люди. Первый запуск карусели был без вопросов. На второй запуск часть кабинок оставили пустыми. На третий раз эти же кабинки оставили пустыми, и сократилось время катания. Мы обратили внимание, что работники парка стали куда-то звонить. После подошли люди и временно закрыли аттракцион по техническим причинам. Сейчас хочется сказать спасибо работникам парка, которые закрыли аттракцион вовремя, но много вопросов к владельцу парка и комиссии, которая приняла всё это», — поделилась жительница Оренбурга.

Более того, как рассказал другой оренбуржец, который также посетил «Оренпарк» в день его открытия, ремонт был выполнен некачественно. При этом аттракцион «Цепочка», который рухнул 6 мая, он опробовать побоялся из-за «стремного» внешнего вида. «Старые аттракционы, немного подкрашены. Туда еще не все аттракционы привезли, места для них до сих пор роют машины. Ремонт там не до конца доделан, только 50%», — отметил он.

Плачевное состояние аттракционов на момент открытия в беседе с «Лентой.ру» подтвердила и другая жительница Оренбурга, которая приводила туда своего ребенка. «Мы ходили, слава богу, только на "Динозавров" и батут. Конечно, парк ещё совершенно не готов. Мы были очень разочарованы посещением этого парка, а уровень безопасности, думаю, и так понятен по сегодняшний ситуации», — рассказала Оксана С.

6 мая «Оренпарке» рухнул аттракцион «Цепочка», на котором в тот момент находились взрослые и дети. В мэрии города уточнили, что падение кабинок аттракциона произошло из-за поломки механизма. Власти добавили, что в настоящее время известно о семи взрослых и восьми детях, пострадавших в результате происшествия. Сообщается, что они находятся в состоянии разной степени тяжести.