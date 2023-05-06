В представительствах России за рубежом прошли праздничные мероприятия

В посольствах и полпредствах России за рубежом прошли посвященные Дню Победы праздники

Праздник с участием сотрудников дипломатических миссий и Посольств стран СНГ, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, состоялся в Постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

«Сегодня мы празднуем День Великой Победы и чтим память всех, кто вносил свой вклад в Победу в тылу, все тех, кто был сопричастен к этой Победе! Мы всегда будем чтить память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, кто сражался за нее! Все советские республики, входившие в СССР, делали все возможное для победы в Великой Отечественной войне!», — сказал, открывая мероприятие постпред России Геннадий Михайлович Гатилов.

После торжественной церемонии гостям представили музыкальную композицию на тему Великой Отечественной войны, подготовленную учащимися школы при Постпредстве России. Затем состоялась праздничная «маевка», на которой сотрудники дипмиссий Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Азербайджана вместе с россиянами предложили гостям праздника отведать блюда национальной кухни.

В Посольстве России в Японии, состоялась мемориальная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотрудники дипмиссии и члены их семей, проживающие в Японии соотечественники, а также наши японские друзья. Временный поверенный в делах России в Японии Геннадий Овечко поздравил участников «Бессмертного полка» с предстоящим праздником — Днем Победы.

Перед началом шествия Бессмертный Полк перед гостями выступил танцевальный коллектив и ансамбль школы имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге при посольстве России в Японии «Россиянка», дети исполнили песни военных лет: «Полюшко-поле», «Смуглянка», «День Победы».

В Посольстве России в Токио открылись мемориальная экспозиция «Аллея славы», посвящённая родственникам сотрудников российских загранучреждений в Японии, участвовавшим в Великой Отечественной войне, а также тематическая выставка «Героический путь к Великой Победе», иллюстрирующая хронологию ключевых операций Красной армии. По завершении шествия «Бессмертный полк» гостям были предложены блюда полевой кухни. Завершилось мероприятие кинопоказом фильма «Нюрнберг»

