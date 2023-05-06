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00:07, 6 мая 2023Интернет и СМИ

В Минцифры объяснили исчезновение проекта о реестре воинского учета

В Минцифры объяснили техническим сбоем исчезновение проекта о реестре воинского учета

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Global Look Press

Проект постановления правительства о едином реестре воинского учета, который ранее пропал с портала проектов нормативных правовых актов, сейчас восстановлен. Об этом заявили ТАСС в Минцифры России.

В ведомстве объяснили исчезновение документа техническим сбоем.

Вечером 5 мая министерство опубликовало проект постановления о создании единого электронного реестра воинского учета в России, однако через некоторое время документ пропал.

Согласно проекту, реестр может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году его будут постепенно вводить его в эксплуатацию. С 1 января 2025 года Минобороны будет обеспечивать формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.

11 апреля Госдума приняла закон, который предусматривает создание в России единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Помимо того, депутаты проголосовали за введение дополнительных ограничений для уклонистов. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом заверил, что законопроект о едином реестре призывников связан не с мобилизацией, а с воинским учетом.

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Марина Совина
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