При обстреле приграничного российского региона пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле региона, есть один пострадавший

Город Шебекино в граничащей с Украиной Белгородской области подвергся обстрелу, во время которого пострадал человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.

5 мая Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар сразу селам Черемошное и Устинка в Белгородской области. Во время обстрела никто не пострадал.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 6 мая украинские диверсанты попытались зайти на территорию Белгородской области. По данным канала, действия ДРГ вовремя пресекли российские пограничники.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

