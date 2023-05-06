Участника штурма Капитолия приговорили к 14 годам тюрьмы

WP: участника штурма Капитолия Питера Шварца приговорили к 14 годам тюрьмы

Гражданина США Питера Шварца, участвовавшего в штурме Капитолия в 2021 году, приговорили к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Отмечается, что это самый большой срок по этому делу на данный момент. По данным издания, 49-летний жителе штата Пенсильвания применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов, а также бросил в них металлический стул во время штурма Капитолия. В результате действий Шварца строй полицейских, которые стояли у входа в здание Конгресса, нарушился.

Судья Амит Мехта назвал американца «солдатом на передовой, выступившим против демократии». В декабре суд присяжных признал мужчину виновным по четырем уголовным статьям, в том числе в нападении на полицейских и препятствовании подсчету голосов на выборах президента США в 2020 году.

По словам судьи, за всю жизнь в отношении Шварца было вынесено 38 приговоров. Отмечается, что 11 из них были связаны с насилием или угрозами насилия.

6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.