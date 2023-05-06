Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:12, 6 мая 2023Экономика

Россиянам рассказали о выплатах к 9 мая

«Прайм»: доцент Иванова-Швец рассказала, кому полагается выплата в ₽10 тысяч к 9 мая

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» рассказала о выплатах к 9 мая, положенных россиянам.

По словам Ивановой-Швец, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получают федеральные льготы, и ко Дню Победы им полагается выплата в размере десяти тысяч рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что на данный момент эти деньги уже начислены получателям, однако в каждом регионе суммы разнятся. В частности, труженики тыла в Москве получают 15 тысяч рублей дополнительно, а в Тюменской области — пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян начнут информировать о величине накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ)

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО
СК оценит действия депутата Украины после драки с российским делегатом
Россияне хотели бы иметь начальниками сыщиков и супергероев
Диетолог сообщила о пользе черники для пожилых людей
В Афинах заявили о неизбежности конфликта России и Запада
Командир «Ахмата» оценил запасы боеприпасов для наступления
Россиянам рассказали о выплатах к 9 мая
В сети выставили на продажу авиабилет Шатунова за 100 тысяч
Страны НАТО провели учения по охоте за российскими подлодками
Дэмьен Шазелл возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.