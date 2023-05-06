Россиянам рассказали о выплатах к 9 мая

«Прайм»: доцент Иванова-Швец рассказала, кому полагается выплата в ₽10 тысяч к 9 мая

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» рассказала о выплатах к 9 мая, положенных россиянам.

По словам Ивановой-Швец, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получают федеральные льготы, и ко Дню Победы им полагается выплата в размере десяти тысяч рублей из федерального бюджета.

Отмечается, что на данный момент эти деньги уже начислены получателям, однако в каждом регионе суммы разнятся. В частности, труженики тыла в Москве получают 15 тысяч рублей дополнительно, а в Тюменской области — пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян начнут информировать о величине накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ)