Директор ЗАЭС заявил об отсутствии необходимости эвакуации местных жителей

Директор ЗАЭС Черничук заявил об отсутствии необходимости эвакуации местных жителей

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук сообщил, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города отсутствует и призвал соблюдать спокойствие. Его слова приводятся в Telegram-канале предприятия.

По его словам, коллектив ЗАЭС делает все необходимое для обеспечения безопасности. Так, он пояснил, что все блоки остановлены, а оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами.

При этом Черничук заявил, что решение врио губернатора региона Евгения Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан связано прежде всего с обеспокоенностью психологическим состоянием детей.

Ранее сообщалось об угрозе прорыва дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище произойдет затопление территории ЗАЭС. Тогда советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в данном случае пострадают силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это приведет к проблемам для эксплуатации станции и рискам для ядерной безопасности.