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12:46, 6 мая 2023Бывший СССР

Директор ЗАЭС заявил об отсутствии необходимости эвакуации местных жителей

Директор ЗАЭС Черничук заявил об отсутствии необходимости эвакуации местных жителей

Фото: РИА Новости

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук сообщил, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города отсутствует и призвал соблюдать спокойствие. Его слова приводятся в Telegram-канале предприятия.

По его словам, коллектив ЗАЭС делает все необходимое для обеспечения безопасности. Так, он пояснил, что все блоки остановлены, а оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами.

При этом Черничук заявил, что решение врио губернатора региона Евгения Балицкого о временном вывозе некоторых категорий граждан связано прежде всего с обеспокоенностью психологическим состоянием детей.

Ранее сообщалось об угрозе прорыва дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище произойдет затопление территории ЗАЭС. Тогда советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в данном случае пострадают силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это приведет к проблемам для эксплуатации станции и рискам для ядерной безопасности.

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Варвара Кошечкина
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