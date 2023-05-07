Гол Дзюбы признали лучшим в РПЛ в апреле

Гол Артема Дзюбы пяткой в ворота «Нижнего Новгорода» признали лучшим в РПЛ в апреле

Гол нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы признали лучшим по итогам апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на канале лиги в YouTube.

Форвард отличился ударом пяткой на 15-й минуте встречи 21-го тура против «Нижнего Новгорода». Игра прошла 1 апреля и завершилась победой москвичей со счетом 4:0.

В шорт-лист претендентов на гол месяца, помимо Дзюбы, входили Максим Глушенков («Локомотив»), Андрей Лангович («Ростов»), Равиль Нетфуллин («Торпедо»), Дмитрий Воробьев и Степан Оганесян (оба — «Оренбург»), Малком («Зенит») и Батчи («Краснодар»). Гол был выбран по итогам голосования среди комментаторов, экспертов и болельщиков.

Дзюба провел восемь матчей в РПЛ в нынешнем сезоне. От забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.