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09:52, 7 мая 2023Мир

В Германия захотели отказаться от дополнительных средств на беженцев

Tagesschau: власти Германии хотели отказаться от дополнительных средств на беженцев

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Германии власти захотели отказать федеральным землям в выделении дополнительных средств на беженцев. Об этом сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения правительства ФРГ.

Утверждается, что «федеральное правительство, вероятно, не собирается выделять помощь беженцам», даже несмотря на неоднократные требования земель.

Ранее ирландская газета Irish Examiner писала о новом способе избавиться от мигрантов. Авторы материала рассказали, что ЕС предложил властям европейских стран мотивировать беженцев с Украины возвращаться домой дополнительными соцвыплатами.

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Варвара Кошечкина
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