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18:19, 7 мая 2023Мир

В Минфине США предупредили о риске конституционного кризиса

Йеллен: если Байден использует поправку для избежания дефолта, это приведет к кризису

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью ABC News предупредила, что если глава государства Джо Байден воспользуется поправкой к конституции для избежания дефолта в обход конгресса, это приведет к конституционному кризису.

«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», — заявила она.

По словам министра, приоритетная задача правительства — добиться, чтобы конгресс «выполнил свою работу» и повысил потолок государственного долга. В противном случае хороших вариантов развития событий «попросту нет».

Также в интервью телеканалу Йеллен признала, что возможности Министерства финансов США, позволяющие проводить экстраординарные меры и способные помочь избежать дефолта, закачиваются.

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Варвара Кошечкина
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