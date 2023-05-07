В Минфине США предупредили о риске конституционного кризиса

Йеллен: если Байден использует поправку для избежания дефолта, это приведет к кризису

Глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью ABC News предупредила, что если глава государства Джо Байден воспользуется поправкой к конституции для избежания дефолта в обход конгресса, это приведет к конституционному кризису.

«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», — заявила она.

По словам министра, приоритетная задача правительства — добиться, чтобы конгресс «выполнил свою работу» и повысил потолок государственного долга. В противном случае хороших вариантов развития событий «попросту нет».

Также в интервью телеканалу Йеллен признала, что возможности Министерства финансов США, позволяющие проводить экстраординарные меры и способные помочь избежать дефолта, закачиваются.