Вероятность нового военного конфликта с участием США оценили

Политолог Блохин назвал маловероятным военный конфликт между США и Ираном

США вряд ли решатся на военную интервенцию в Иран на фоне возможной разработки Тегераном ядерного оружия, однако Вашингтон может предпринять попытку устроить диверсию в регионе. Риск начала военного столкновения между странами в беседе с «Лентой.ру» оценил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Иран — это очаг напряжения, о возможном его конфликте с США говорят уже больше полувека. Однако американцы понимают, что для них будет высокой цена вовлечения в этот регион, тем более что за плечами у них Афганистан с Ираком», — сказал эксперт.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе дальнейшие попытки воздействия Вашингтона на Тегеран будут ограничиваться «жесткими заявлениями». При этом он допустил возможность точечной военной диверсии США в отношении Ирана.

Не исключаю, что США вместе с Израилем могут провести какие-то упреждающие мероприятия: не прямую военную интервенцию, а, например, удар по важным инфраструктурным объектам, не более того. И то не факт, что они на это осмелятся Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Блохин пояснил, что сейчас военные силы США сконцентрированы на конфликтах, связанных с Россией и Китаем

«Сегодня главная головная боль для США — это Россия и Китай. Думаю, что никаких военных интервенций в отношении Ирана делать не будут, с их точки зрения это было бы отвлечением внимания и рассеиванием собственных ресурсов», — подчеркнул эксперт.

4 мая министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у Ирана уже есть достаточно обогащенного до 20% и 60% урана для производства пяти ядерных бомб. Как сообщал ТАСС со ссылкой на заявление политика, Тегеран «не будет удовлетворен одной ядерной бомбой» и в перспективе ситуация «может зажечь регион».

«Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения появления ядерного [оружия у] Ирана и ожидает того же самого от международного сообщества», — сказал Галант.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается получить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон ясно дал понять Тегерану свою позицию по данному вопросу.

«Как неоднократно подтверждал президент [США Джо] Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», — отметил представитель Белого дома.