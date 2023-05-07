В результате землетрясения в Японии погиб человек

NHK: в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 погиб человек

В японской префектуре Исикава в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 погиб один человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 33 получили ранения. Землетрясение произошло в пятницу, 5 мая. По данным телеканала, были повреждены несколько зданий.

Перебои с водой, которые наблюдались в ряде районов, почти полностью удалось устранить. Также телеканал сообщил, что афтершоковые толчки после землетрясения продолжаются. На данный момент их насчитывается уже 45.

Землетрясение магнитудой 6,3 началось 5 мая в 14:42 (8:42 по московскому времени) на глубине 10 километров. По информации телеканала, толчки зафиксировали в городе Судзу.

Также 5 мая на побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение было зафиксировано в субботу в 2:47 по местному времени времени (в пятницу в 20:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 70 километров.