Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 7 мая 2023Мир

В результате землетрясения в Японии погиб человек

NHK: в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 погиб человек
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Kyodo / Reuters

В японской префектуре Исикава в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 погиб один человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 33 получили ранения. Землетрясение произошло в пятницу, 5 мая. По данным телеканала, были повреждены несколько зданий.

Перебои с водой, которые наблюдались в ряде районов, почти полностью удалось устранить. Также телеканал сообщил, что афтершоковые толчки после землетрясения продолжаются. На данный момент их насчитывается уже 45.

Землетрясение магнитудой 6,3 началось 5 мая в 14:42 (8:42 по московскому времени) на глубине 10 километров. По информации телеканала, толчки зафиксировали в городе Судзу.

Также 5 мая на побережье Японского моря в префектуре Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение было зафиксировано в субботу в 2:47 по местному времени времени (в пятницу в 20:47 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 70 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали цель организованных Украиной терактов
Раскрыта стоимость строительства столичного Военторга
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым
В результате землетрясения в Японии погиб человек
В Запорожской области сообщили о снижении уровня воды в Каховском водохранилище
Юрист назвала основные способы объявить себя банкротом
На коронации Карла III заметили фигуру в виде «смерти с косой»
В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.