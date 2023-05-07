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03:54, 7 мая 2023Мир

Восхваляющих Бандеру украинцев назвали врагами Польши

В Ассоциации польских журналистов назвали восхваляющих Бандеру украинцев врагами Польши

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский заявил, что всех украинцев, которые восхваляют образ лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!» — отметил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля за прославление Бандеры. Он пообещал при первой же встрече напомнить Шмыгалю о недопустимости чествования личности, которая была идеологом преступных времен.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял запрещенную в России ОУН, действовавшую на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

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Марина Совина
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