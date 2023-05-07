Названа причина эвакуации жителей ряда населенных пунктов под Курганом
Эвакуацию жителей ряда населенных пунктов под Курганом объявили по причине угрозы задымления от природного пожара. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС сообщает ТАСС.
Среди деревень, жители которых подлежат эвакуации, были названы такие, как Редькино, Плоская, Сладкокарасинское. Кроме того, в число небезопасных локаций вошли микрорайон Тополя и поселки Увал и Смолино.
Ранее в воскресенье, 7 мая, в МЧС заявили о том, что эвакуация проводится и в деревне Белый Яр Курганской области. В этот же день также стало известно о том, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров. Губернатор региона Александр Моор пояснил, что ежедневно специалисты фиксируют новые очаги возгораний и что и без того непростая ситуация осложняется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром.