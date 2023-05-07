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16:35, 7 мая 2023Россия

Названа причина эвакуации жителей ряда населенных пунктов под Курганом

МЧС: эвакуацию жителей части Курганской области объявили из-за угрозы задымления от пожара

Фото: ГУ МЧС по Ивановской области / РИА Новости

Эвакуацию жителей ряда населенных пунктов под Курганом объявили по причине угрозы задымления от природного пожара. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС сообщает ТАСС.

Среди деревень, жители которых подлежат эвакуации, были названы такие, как Редькино, Плоская, Сладкокарасинское. Кроме того, в число небезопасных локаций вошли микрорайон Тополя и поселки Увал и Смолино.

Ранее в воскресенье, 7 мая, в МЧС заявили о том, что эвакуация проводится и в деревне Белый Яр Курганской области. В этот же день также стало известно о том, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров. Губернатор региона Александр Моор пояснил, что ежедневно специалисты фиксируют новые очаги возгораний и что и без того непростая ситуация осложняется очень жаркой, сухой погодой и сильным ветром.

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Полина Кислицына
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