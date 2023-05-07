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23:51, 7 мая 2023Россия

В Тюменской области более 120 строений были уничтожены природными пожарами

В Тюменской области из-за природных пожаров были уничтожены 124 строения

Фото: Pixabay

В Тюменской области более 120 строений оказались уничтожены в связи с природными пожарами, сообщает ТАСС.

«На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ (садовое некоммерческое товарищество — прим. «Ленты.ру») огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения», — заявил источник агентства в экстренных службах.

Он уточнил, что в настоящее время устанавливается точное количество пострадавших жилых домов. По его словам, в тушении пожаров участвуют самолет Ил-76 МЧС, а также три вертолета.

Ранее стало известно, что 7 мая в нескольких жилых и дачных поселках, а также других населенных пунктах Курганской области возникли масштабные пожары. На данный момент известно о троих погибших. Однако точное количество жертв еще устанавливается. Кроме этого был нанесен значительный материальный ущерб.

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Марина Совина
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