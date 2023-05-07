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15:45, 7 мая 2023Мир

В Берлине разрешили демонстрировать российские флаги и символы 9 мая

Суд в Берлине отменил запрет на демонстрацию российских флагов и символов 8 и 9 мая

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию российских флагов и символов на 8 и 9 мая. Об этом сообщает радиостанция RBB.

«Административный суд Берлина также разрешил демонстрацию российских флагов и символов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение касается, в частности, мероприятия, которое планируется провести 9 мая на улице 17 Июня. При этом представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы подали апелляцию на это решение в Высший административный суд. Планируется, что решение этой инстанции будет принято на следующий день.

5 мая полиция Берлина ввела временный запрет на использование флагов России и Украины. Планировалось, что ограничения будут действовать 8 и 9 мая, российские и украинские флаги запретят использовать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде.

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Никита Абрамов
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