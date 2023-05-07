Украинские дипломаты отказались возлагать цветы на советские мемориалы в ФРГ

Украинские дипломаты отказались возлагать 8 и 9 мая венки на советские мемориалы в Берлине

Украинские дипломаты не станут возлагать 8 и 9 мая цветы к советским мемориалам в Берлине, сообщило посольство страны в Германии на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Посол [Украины в Германии] Алексей Макеев и украинские дипломаты сознательно отказываются в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах или местах с советской символикой в германской столице», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также рассказали, что в этом году они намерены почтить память жертв Второй мировой войны новым способом. Уточняется, что Макеев вместе с правящим бургомистром Берлина Каем Вегнером посетят германский мемориал «Нойе вахе», после чего посол отправится в историческое здание рейхстага. Вечером украинские дипломаты примут участие в памятном шествии.

Ранее стало известно, что российскому посольству в этом году отказали в разрешении возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США. Отмечалось, что посольству РФ не позволили возложить цветы и в прошлом году.