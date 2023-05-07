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14:38, 7 мая 2023Россия

Минобороны заявило о подавлении командного пункта ВСУ в Херсонской области

МО: командный пункт центра сил ВСУ подавлен на острове Великий Херсонской области
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

За минувшие сутки российские войска подавили командный пункт центра сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что украинский командный пункт располагался на острове Великий Херсонской области. В ведомстве также назвали потери, которые понес противник на херсонском направлении за последние сутки. «На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) на купянском направлении. Он располагался в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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