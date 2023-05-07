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23:19, 7 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии восстановили памятники советским воинам

В Молдавии восстановили мемориалы воинам Великой Отечественной войны

Фото: Артем Кулекин / Артем Кулекин

При поддержке посольства России в Молдавии открыли восстановленные мемориалы воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя общественной правозащитной организации «Вече» Николая Гуцула.

Речь идет о воинских памятниках-захоронениях с прахом советских солдат в селах Нэпэдень и Кондратешты Унгенского района. По словам собеседника агентства, монументы находились в аварийном состоянии. Благодаря поддержке дипмиссии России, а также посольства Белоруссии, были проведены работы по их восстановлению. «Работы закончились буквально накануне вечером», — отметил Гуцул.

На гранитных плитах выгравированы имена 63 героев-односельчан и увековечены имена 108 советских воинов, похороненных в братской могиле.

Гуцул сообщил, что открытие следующего отреставрированного памятника состоится 9 мая. По его словам, почти за 30-летнее существование организации «Вече» было реализовано более 100 проектов по восстановлению воинских мемориалов в Молдавии.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы на парижском кладбище Пер-Лашез состоялось традиционное возложение венков к памятнику русским участникам французского Сопротивления. В церемонии приняли участие посол России во Франции Алексей Мешков, постоянный представитель России при UNESCO Ринат Аляутдинов, сотрудники российских дипмиссий, представители ассоциации Stop Russophobie, СМИ, а также неравнодушные французские граждане.

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Екатерина Подвигина
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