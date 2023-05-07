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14:42, 7 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили пункт управления бригады ВСУ под Херсоном

В Минобороны России сообщили о поражении пункта управления 124-й бригады ВСУ под Херсоном

Фото: Bernat Armangue / AP

Российские военные поразили пункт управления 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Кроме того, в районе села Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ, говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что экипажи Ту-22М3 Военно-космических сил России совершили несколько ракетных ударов по объектам ВСУ. В Николаеве был уничтожен пункт, где размещалась военная техника ВСУ, в том числе переданная западными странами.

7 мая в районе Серебрянского лесничества разведка группировки «Центр» ВС РФ обнаружила перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Они были ликвидированы в ходе артиллерийского огня российских сил.

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Алевтина Запольская
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