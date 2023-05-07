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16:23, 7 мая 2023Экономика

У российских инвесторов взяли деньги за вынужденный обмен ценных бумаг

РБК: российские инвесторы попросили отменить налог, возникший из-за обмена еврооблигаций

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой об отмене налога на доход физических лиц (НДФЛ), который возник во время вынужденного обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки. Об этом со ссылкой на документ и его подтверждение главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым пишет РБК.

По мнению депутата, тема для обсуждения есть и вопрос, возможно, придется дополнительно отрегулировать. Хотя формально Минфин при взимании налога закон не нарушил.

Проблема возникла из-за того, что еврооблигации приобретались при более крепком рубле, а их замещение, связанное с санкциями, проходило при более слабом. В иностранной валюте инвесторы не получили денег, но из-за оформления нового выпуска получилось, что они получили в собственность более дорогую бумагу в рублевом выражении.

Обмен облигаций не прописан в Налоговом кодексе, и сделка проходит как купля-продажа, а значит, имеет место определенный доход и, соответственно, начисляется НДФЛ. Ранее Минфин подтвердил, что считает операцию реализацией евробондов. При этом, указывают в АВО, по сути, физическое лицо продолжает владеть той же бумагой, ничего не покупая.

Инвесторы предлагают изменить статью 214.1 Налогового кодекса, что позволило бы учесть не возникавшую ранее ситуацию. Эксперты отмечают, что обмен облигациями стал для инвесторов вынужденным, он не предполагал получение реальной экономической выгоды. Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков также указал, что с реальной точки зрения, если учитывать инфляцию, инвесторы в результате обмена и взимания налога даже получили убыток и бумаги, с которыми дальше непонятно что делать. Впрочем, он отказался предположить, какую позицию займет Минфин.

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Платон Щукин
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