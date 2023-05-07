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22:04, 7 мая 2023Бывший СССР

Генпрокурор Белоруссии назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров

Генпрокурор Белоруссии Швед: более 70 покинувших страну оппозиционеров желают вернуться

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в интервью телеканалу ОНТ назвал число оппозиционеров, желающих вернуться на родину. По его словам, в комиссию по рассмотрению заявлений от граждан, уехавших после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться назад в республику, поступило уже более 70 обращений.

«Уже более 70 заявлений поступило на рассмотрение комиссии. Мы провели одно из первых заседаний. Принят ряд решений в отношении лиц, которые обратились», — заявил он.

Швед подчеркнул, что не станет называть имена тех, кто подавал данные заявления, поскольку многих из этих людей запугивают, чтобы они не возвращались на родину. Он выразил уверенность в том, что спустя некоторое время они смогут приехать в Белоруссию и продолжать жить спокойно.

Ранее зампредседателя верхней палаты парламента Белоруссии Валерий Бельский раскритиковал намерение Вашингтона назначить спецпредставителя для взаимодействия с оппозицией республики.

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Марина Совина
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