Разговоры по мобильному телефону связали с риском повышенного кровяного давления

EHJDH: разговоры по мобильному более 30 минут в неделю увеличивают риск гипертонии на 12%

Китайские ученые из Южного медицинского университета пришли к выводу, что разговоры по мобильному телефону более 30 минут в неделю связаны с увеличением риска повышенного кровяного давления на 12 процентов. Результаты исследования описаны в European Heart Journal — Digital Health (EHJDH).

В работе были рассмотрены данные более 200 тысяч взрослых в возрасте от 37 до 73 лет без диагностированной гипертонии. Средний возраст испытуемых составил 54 года, 88 процентов пользовались мобильными телефонами.

Специалисты сосредоточили свое внимание на связи использования мобильных телефонов для звонков и впервые возникшего повышенного давления. Информацию об использовании мобильного телефона для совершения и приема звонков собрали методом опроса, который включал вопросы о времени и частоте применения устройства, а также об использовании функции громкой связи. За 12 лет наблюдения почти у 14 тысяч человек (семи процентов) развилась гипертония.

Авторы скорректировали данные с поправкой на возраст, пол, индекс массы тела, расу, депривацию, анамнез гипертонии в семье, образование, курение, давление, липиды в крови, воспаление, уровень глюкозы в крови, функцию почек и использование лекарств для снижения уровня холестерина или глюкозы в крови.

Анализ показал, что у пользователей мобильных телефонов риск гипертонии был на семь процентов выше по сравнению с теми, кто ими не пользовался. У людей, которые разговаривали по мобильному телефону 30 минут или более в неделю, вероятность развития высокого кровяного давления была на 12 процентов выше.

В частности, еженедельное использование телефона в течение 30-59 минут, 1-3 часов, 4-6 часов и более 6 часов было связано с повышением вероятности постановки диагноза гипертония на 8, 13, 16 и 25 процентов соответственно.