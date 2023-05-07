Иран обвинили в поставках Сирии под видом гумпомощи оружия для атаки военных США

WP: Иран под видом гумпомощи поставлял Сирии оружие, используемое против военных США

Иран якобы тайно поставлял Сирии оружие под видом передачи гуманитарной помощи, с помощью которого военные арабской республики атаковали располагавшихся в регионе американских военных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные материалы Пентагона.

«Иран скрывал оружие среди помощи после землетрясения, чтобы делать военнослужащих США мишенями для атак», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом Тегеран якобы передавал Дамаску патроны, стрелковое оружие, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее Министерство иностранных дел Сирии потребовало от США компенсации за причиненный экономический урон в результате незаконного вывоза нефти с месторождений на северо-востоке страны. В сообщении ведомства подчеркивается, что Дамаск осуждает действия оккупационных сил США.