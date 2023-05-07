В Турции заявили о предложении США отправить С-400 на Украину

Глава МИД Турции Чавушоглу: Вашингтон предлагал Анкаре отправить свои С-400 Киеву

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о предложении США по отправке систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 на Украину. Об этом он заявил в интервью Habertürk.

«По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?» — рассказал он.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара несколько раз получала предложения от Вашингтона по С-400, системы даже предлагали передать Киеву. Однако, подчеркнул министр, Турция ответила США отказом.

Ранее сообщалось, что Дания совместно с ФРГ передаст Украине до 80 единиц западных танков Leopard 1, их доставка будет завершена до 1 июня этого года. Временно исполняющий обязанности главы Минобороны страны Троелс Лунд Поульсен отметил, что такого количества танков достаточно, чтобы сформировать приблизительно пять танковых рот.