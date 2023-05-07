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18:33, 7 мая 2023Россия

В российском регионе загорелись школа и 20 домов

В деревне Курганской области загорелись школа и 20 домов

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

В деревне Юлдус Курганской области загорелись школа и 20 домов. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

«В деревне Юлдус в результате перехода природного пожара горят 20 домов и школа, проводится экстренная эвакуация», — сказал собеседник агентства.

В официальном Telegram-канале правительства области сообщили, что на данный момент проводится превентивная эвакуация жителей микрорайона Малое Чаусово в Кургане.

7 мая в МЧС заявили, что эвакуация проводится и в деревне Белый Яр Курганской области. В этот же день также стало известно, что в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров.

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Никита Абрамов
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