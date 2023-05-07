Неизвестные проникли на территорию воинской части в Новороссийске

Baza: двое мужчин проникли на территорию воинской части в Новороссийске, один застрелен

Часовой на посту в воинской части в Новороссийске застрелил одного из двух мужчин, которые проникли на закрытую территорию. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Baza.

Убитым оказался уроженец Чечни Адоли А. Его спутник Муса Б. задержан. Мужчины проникли на базу через дыру в заборе, после окриков и предупреждающих выстрелов они не остановились, а один, который и был убит, пошел в сторону часового.

По предварительной информации, ни один из них не был вооружен. Зачем они проникли на территорию воинской части, неизвестно.

Ранее сообщалось, что парад Победы на 9 Мая отменили во всех городах Краснодарского края, за исключением Новороссийска. Такие меры были приняты в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств региона.