В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа

Глава итальянской Eni пообещал окончательную замену российского газа через два года

На окончательный отказ от российского газа Италии потребуется два года, в настоящее время заменить удалось 30 миллиардов кубометров из 40 миллиардов. Такие сроки в комментарии газете La Stampa назвал генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, передает ТАСС.

По его словам, процесс продвигается не так быстро из-за собственных упущений. В последние восемь лет в Италии не стимулировали внутреннее производство, не способствовали инвестициям в газовую сферу, и потому возникли проблемы с газом, добываемым в стране.

Тем не менее исторические связи Италии с такими странами, как Египет, Ангола, Алжир, Республика Конго, Мозамбик и Ливия помогли компании, сохранившей присутствие в них, быстро сократить закупки газа из России.

До этого Дескальци указывал, что зависимость от российского газа фактически преодолена, в ближайшее время говорить о новых энергетических катаклизмах не приходится.

Италия продолжает покупать в России около 10 процентов газа. Остальные европейские страны также резко сократили или полностью отказались от поставок «Газпрома».Cтоимость топлива в Европе на этой неделе впервые с ноября 2021 года опускалась ниже 400 долларов за тысячу кубометров.