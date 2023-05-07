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15:11, 7 мая 2023Бывший СССР

В Донбассе ликвидирован замкомандира противотанкового дивизиона ВСУ

В Донбассе ликвидирован замкомандира противотанкового дивизиона ВСУ Бондаренко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В боях в Донбассе был уничтожен заместитель командира 91-го противотанкового дивизиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бондаренко с позывным Феникс. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Автор публикации отметил, что убитый военный находился на выполнении боевого задания и оказывал вооруженное сопротивление российским войскам в районе села Новоселка, расположенного в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо этого, в воскресенье, 7 мая, Министерство обороны предоставило информацию о потерях ВСУ на краснолиманском направлении. По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, там было уничтожено еще около 75 украинских военных. Конашенков отметил, что поражение подразделениям ВСУ было нанесено за счет работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии войск «Центра».

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Полина Кислицына
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