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11:16, 8 мая 2023Бывший СССР

В России высказались о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы на Украине

Сенатор Карасин раскритиковал объявление 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы на Украине
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор раскритиковал решение Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Кроме того, Зеленский рассказал, что внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Таким образом, он предложил праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

«Зеленский не в первый раз вероломно предает общую память советского народа: русских, украинцев, белорусов, казахов, армян и многих других, которые погибли в борьбе с фашизмом», — заявил Карасин.

Для Зеленского главная цель — всем телом прижаться к Западу, к Европе, которые его кормят и вооружают

Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор убежден, что такая политика Украины будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим не сменится.

Ранее 9 мая Украина праздновала День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. С 2015 года государственным праздником на Украине считается именно День памяти и примирения.

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Варвара Кошечкина
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