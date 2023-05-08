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05:41, 8 мая 2023Россия

Полковник объяснил задачи «Ахмата» в Артемовске

Полковник запаса Алехин: одной из задач «Ахмата» в Артемовске является зачистка территорий

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин объяснил задачи подразделения «Ахмат» в Артемовске (украинское название — Бахмут) в беседе с URA.RU.

По мнению Алехина, одной из основных задач «Ахмата» является зачистка подконтрольных территорий. «А там работы очень много. Это не только проверка паспортного режима, а целый комплекс мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп противника, агентуры, их уничтожение и подавление», — пояснил он.

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Марина Совина
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