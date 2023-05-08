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05:33, 8 мая 2023Россия

Названы задачи подразделений «Ахмат» в Артемовске

Военный обозреватель Алехин: «Ахмат» займется зачисткой завоеванной территории Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алехин в беседе с Ura.ru назвал основные задачи подразделений «Ахмат» в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, он займутся зачисткой территории, находящейся под контролем частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер».

«Я как и предполагал, ЧВК "Вагнер" никуда не уйдет. Касательно подразделений "Ахмат" вполне возможно, что они туда переброшены. Одна из основных их задач — это зачистка завоеванных территорий. А там работы очень много», — заявил он.

Алехин уточнил, что бойцы «Ахмата» будут проводить мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп противника. Он подчеркнул, что данная схема является проверенной и эффективной.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись до 280 метров на различных направлениях. Под контролем украинских сил находится 2,37 квадратных километра.

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Марина Совина
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Названы задачи подразделений «Ахмат» в Артемовске
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