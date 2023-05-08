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14:48, 8 мая 2023Россия

Минобороны рассказало о ситуации в Артемовске

Минобороны: штурмовые отряды продолжают наступать на западе Артемовска при поддержке ВДВ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Артемовске Донецкой народной республики в течение последних суток штурмовые отряды российских войск продолжали наступать на западе города. О ситуации в понедельник, 8 мая, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) поддерживали штурмовиков, сковывая подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на флангах.

Кроме того, в соседних Часове Яре, Красном, Богдановки и Ступочках авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ, точное их число не указывается.

Также Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Антон Похиляк
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