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23:28, 8 мая 2023Культура

Умерла оперная певица Грейс Бамбри

Американская оперная певица Грейс Бамбри скончалась в возрасте 86 лет
Грейс Бамбри

Грейс Бамбри. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американская оперная певица Грейс Бамбри скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Отмечается, что артистка умерла в больнице в Вене. Бамбри будет похоронена на своей малой родине в Сент-Луисе, штат Миссури.

Международную известность Бамбри получила в 1961 году, когда стала первой темнокожей певицей, дебютировавшей на Байройтском фестивале в Германии. Артистка имеет большое количество наград, в том числе премию ЮНЕСКО, премию Центра Кеннеди за вклад в исполнительское искусство. Бамбри введена в Аллею славы Сент-Луиса.

Ранее сообщалось о смерти канадского композитора и фолк-певца Гордона Лайтфута. Он скончался 1 мая на 85-м году жизни. О причинах смерти артиста не сообщается, однако известно, что ранее из-за проблем со здоровьем он отменил запланированные на апрель этого года концерты в США и Канаде.

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