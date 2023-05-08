Пассажир надругался над ребенком на борту самолета

Mash: пассажир самолета надругался над восьмилетним мальчиком, мужчину разыскивает полиция

Во время рейса Дубай — Москва один из пассажиров надругался над восьмилетним мальчиком, подозреваемого разыскивает полиция. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что несовершеннолетний возвращался с матерью и братом с отдыха из ОАЭ. «Женщина посадила сына рядом с незнакомым мужчиной — сама ушла вперед и села вместе с другим ребенком», — говорится в сообщении.

По информации издания, мужчина во время полета запугал ребенка, чтобы тот сидел тихо, после чего сунул руку ему в штаны. После приземления, в аэропорту «Шереметьево», он попытался увести мальчика в туалет, однако ему это не удалось. Указано, что на следующий день ребенок рассказал матери о произошедшем, они обратились в полицию.

Baza также утверждает, что пострадавший мальчик описал пассажира как мужчину средних лет со светлыми волосами. Издание отмечает, что в самолете он сел не на свое место — рядом с мальчиком должна была находиться другая пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области инвалид второй группы домогался 15-летней школьницы. После того как ее бабушка обратилась в полицию и было возбуждено уголовное дело, мужчина совершил суицид.